معلومات عن أعمدة الخلق بعد نشر ناسا فيديو ثلاثي الأبعاد لها.. أبهرت العالم

دائمًا ما تحرص وكالة ناسا الفضائية الدولية على الكشف عن أسرار وخبايا الكون وعالم الفضاء التي لا حصر لها، فمؤخرًا قام علماء الفلك بدمج مجموعة من البيانات من تليسكوبات «ويب وهابل» ونجحوا في إنشاء رحلة متحركة بتقنية الـ 3D «ثلاثية الأبعاد» للصورة الفلكية الشهيرة التي أطلق عليها أعمدة الخلق.

تفاصيل صورة أعمدة الخلق

وفق ما ذكر مجلة «sciencealert» العلمية العالمية، تم التقاط الصورة المذهلة الشهيرة التي أطلق عليها اسم «أعمدة الخلق» في أبريل عام 1995، حيث تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي.

وتظهر في الصورة المذهلة الشهيرة مجموعة من الأجسام الفضائية وكأنها تشكلت على هيئة أعمدة متراصة البنيان، وهو ما جعلها تجذب أنظار العلماء نحوها بقوة، حتى تم مؤخرًا، نشر فيديو لها بتقنية ثلاثية الأبعاد، وكأنه يتم التوغل بداخلها.

معلومات عن أعمدة الخلق

وحسب ما أوضحت المجلة العالمية فتتكون معظم أجزاء أعمدة الخلق من الغبار وجزيئات الهيدروجين البارد، وهي تتآكل بفعل تعرضها للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من النجوم الساخنة القريبة منها والرياح القوية.

وتشبه أعمدة الخلق مجموعة من الأصابع الكونية الضخمة، كما أنها لها نتوءات أكبر من النظام الشمسي ذاته تمتد من أعلى قممها.

وداخل هذه الأصابع الضخمة تتواجد نجوم ساخنة شابة، حيث يبلغ طول الأعمدة ثلاث سنوات ضوئية من أعلى إلى أسفل، إضافة إلى ذلك، التقطت بعض الملاحظات الجديدة صورة للأعمدة في ضوء الأشعة تحت الحمراء وكذلك في الضوء المرئي، حيث تمر الأطوال الموجية الأطول للضوء تحت الأحمر بسهولة أكبر عبر المناطق المحيطة المليئة بالغبار، ما يسمح للعلماء برؤية المزيد من التفاصيل الدقيقة والنجوم المخفية عادةً داخل هذه الأعمدة أو خلفها عند رؤيتها في الضوء المرئي.