برقم الجلوس.. التعليم تستعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 لمختلف الشعب الدراسية قريبًا جدًا، بحد أقصى منتصف يوليو المقبل، عبر موقع الوزارة.

وسيتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على النتيجة في ذلك الوقت عبر إدخال رقم الجلوس فقط.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت مصادر بوزراة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة لنتائج الدبلومات الفنية لعام 2024، مؤكدة أن الإعلان عن النتيجة سيتم وفقاً للضوابط والقواعد التي وضعتها، وسيتم الكشف عن رابط الاستعلام عن النتيجة في الوقت المناسب وفق هذه الضوابط والقواعد.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وفي السياق ذاته تواصل وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمي والأدبي وفقا للجدول الزمني المعمول به في هذا الشأن، حيث من المقرر أن تنتهي الامتحانات 20 يوليو المقبل، على أن تبدأ بعدها أعمال الاستعداد لإعلان نتائجها.