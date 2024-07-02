«التعليم» تعلن رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني 2024/ 2025 في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني، مشيرة إلى بدء التنسيق الالكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/ 2025.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني

وأشارت إلى بدء التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني متاح الآن عبر هذا الرابط، موضحا أن التقديم يحتاج التسجيل للبريد الإلكتروني للطالب Office365 على الحساب الموحد للوزارة، ومن المفترض أن جميع طلاب المرحلة الإعدادية أنشأوا بريدا إلكترونيا على الحساب الموحد ليتمكنوا من طباعة استمارة الشهادة الإعدادية، أما إذا لم ينشء الطالب بريد الكرتوني Office365 من قبل، فلابد أن ينشء هذا البريد الالكترونى من خلال الرابط التالي.

وطالبت المدارس الإعدادية التي تخرج منها الطلاب مساعدة أبنائهم الطلاب في إنشاء بريد الكرتوني على حساب Office365 لتسهيل إجراءات التنسيق، وتسهيل قبول الملف الورقي للطالب، ونشكر كل من يساهم في تيسير إجراءات التنسيق لأبنائنا الطلاب