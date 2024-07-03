مواعيد غلق قاعات الأفراح.. مصادر تكشف التفاصيل 

كشفت مصادر في وزراة التنمية المحلية، مواعيد غلق قاعات الأفراح بمختلف المدن والمحافظات، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء.

موضحة أن مواعيد الغلق كانت واضحة لكافة المنشآت والمحلات وهي حتى الساعة 10 مساء، وبالنسبة لأيام الإجازات الرسمية والمناسبات فيتم المد فيها حتى الساعة 11 مساء، أما المطاعم والكافيهات فيكون موعد الغلق فيها الساعة 12 منتصف الليل.

مواعيد غلق قاعات الأفراح بمختلف المحافظات

وأوضحت مصادر في وزراة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد غلق قاعات الأفراح تم الإعلان عنها، وهناك أنشطة معينة تم استثناؤها بشكل واضح، لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة، وتتمثل هذه الأنشطة في الصيدليات ومحلات البقالة والسوبرماركت والأفران.

أنشطة مستثناة من قرار الغلق الساعة 10 مساء

وتابعت المصادر أن القرار راعى ايضا طبيعة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة، لما لها من طبيعة خاصة في تقديم خدمة مستمرة للمواطنين.