«التنمية المحلية»: رفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات من 55% إلى 70%

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة ساهمت في رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل، إذ ارتفعت من 55% الي 70%، وتم زيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات (RDF) المستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الاسمنت من 300 ألف طن إلى 800 ألف طن سنويًا، وزيادة أيضًا كمية السماد العضوي المستخدم بأراضي الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاكتفاء من الحاصلات الزراعية إلى 2 مليون طن سنويًا، وزيادة كمية المفروزات من «كرتون، بلاستيك، ورق ألمونيوم».

غلق المقالب العشوائية

وأشار إلى غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي أدى إلى تقليل الغازات الدفينة مثل غاز الميثان واكاسيد الكربون وغازات كبرتيد الهيدروجين وتجنب الأدخنة الناتجة عن الاشتعال الذاتي المسببة للاختناق، وتجنب تسريب سائل العصارة المحمل بالملوثات الي المياه السطحية والجوفية مما يضر بالحاصلات الزراعية والصحة العامة للمواطنين.

معدل الشكاوى

وأكّد انخفاض معدل الشكاوى الخاصة بالمخلفات خلال الثلاث سنوات الماضية، وحتى الآن من 53% إلى 43% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة علي مبادرة صوتك مسموع.