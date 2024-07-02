«التنمية المحلية»: تشغيل تجريبي لـ10 مدافن صحية في 5 محافظات

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة اهتمت بشكل كبير بتدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم تدريب عدد 158 متدربا من العاملين بالمحافظات من الكوادر البشرية لتشغيل المدافن الصحية، التي تم الانتهاء منها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وفقًا لأدلة تشغيل المدافن المعتمدة من وزارة البيئة، وتم التدريب تحت إشراف ممثلي وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

التشغيل التجريبي لعدد 10 مدافن صحية

وأشار وزير التنمية المحلية، في تقرير إلى أنه تم التشغيل التجريبي لعدد 10 مدافن صحية بعدد 5 محافظات بواسطة العناصر التي تم تدريبها ونجحت تلك الكوادر في إدارة تلك المدافن بالمعدات التي تم استلامها من وزارة البيئة، حيث تم تسليم معدات لعدد 11 محافظة لتشغيل المدافن تضمن: «13 لودر و19 سيارة بالإضافة إلى عدد 8 لوارد من وزارة التنمية المحلية»، مما ساهم ذلك في وفر المبالغ التي كانت مقدرة لعقود تشغيل تلك المدافن بتكلفة تقديرية 2,5 مليار جنيه.

تنفيذ المشروع بتكلفة 94 مليون جنيه

وأضاف أن الوزارة قامت بعد التوافق والتنسيق مع وزارة البيئة في مايو 2023 بتكلف الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ اول مجمع متكامل للمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط والمشروع كاملاً مكون محلي، وذلك علي غرار مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لإنشاء مجمع المعالجة المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان، ويتم إقامة المجمع علي مساحة 93 فدانا وتم البدء في تنفيذ المشروع بتكلفة 94 مليون جنيه والأعمال عبارة عن مدفن صحي آمن علي مساحة 10 فدان وأعمال الأسوار الخارجية والطرق الداخلية للمشروع وأعمال المرافق ( مياه – صرف صحي – كهرباء)، والتقسيم الداخلي للأرض لإنشاء 20 نشاط للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها، ونسبة تنفيذ الأعمال بلغت حاليًا 95%.