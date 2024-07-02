«التنمية المحلية»: توقيع غرامات على 3 شركات نظافة بقيمة 75 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، إذ جرى تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي البيئة والتنمية المحلية للمرور على شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة، ورصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد، ما أدى إلى توقيع غرامات على 3 شركات وهي شركتي انفيروماستر بالمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، وشركة نهضة مصر بمحافظة الإسكندرية، وبلغ إجمالي الغرامات 75.126 مليون جنيه.

خلايا الدفن الصحي

وقال الوزير إن الوزارة وقعت عقد المرحلة الخامسة مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال التخلص من المخلفات في مارس الماضي بتكلفة 565.7 مليون جنيه، والذي يتضمن إنشاء عدد 5 خلايا دفن صحي في 5 محافظات، وهي مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة بالإضافة إلى رفع 500 ألف طن تراكمات.

مشروعات البنية التحتية

وأشار إلى قيام وزارة البيئة من خلال الجهات الاستشارية بمراجعة واعتماد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها، كما تم توقيع عقد مع الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه على مساحة 17,8 فدان بطاقة تصمميه 640 طن / يوم وذلك بهدف توطين التكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع التدوير .