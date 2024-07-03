‎زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون.. حضور 40 شخصا وسحب هواتف المدعوين

‎زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون لا يزال يتصدر تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن احتفلا الثنائي بزفافهما قبل يومين في سرية تامة وسط حضور عدد قليل من المدعوين من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين؛ حيث أقيم الحفل في العاصمة اللبنانية بيروت.

‎تفاصيل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

ووفق ما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية المحلية، جاءت تفاصيل حفل زفاف بشكل سري للغاية بناء على رغبة العروسين، حيث تم الاحتفال في الأول من يوليو الجاري بحفل صغير داخل العاصمة بيروت، وسط حضور الأشخاص المقربين فقط من العروسين.

وكان الثنائي قد عاشا قصة حب خاصة بعيدًا عن وسائل الإعلام، كما قررا الدخول للقفص الذهبي في هدوء تام، ولم يتجاوز عدد المدعوين للحفل أكثر من 40 شخصًا.

غياب وسائل الإعلام عن الزفاف

كما فرض العروسان دانييلا رحمة وناصيف زيتون غياب وسائل الإعلام عن زفافهما بصورة تامة، وكذلك منع التصوير بين الحضور، حيث تم سحب جميع هواتف المدعوين ووضعها داخل خزائن مخصصة لمنع استخدام الكاميرات أثناء الحفل.

وإلى جانب السرية التامة التي يعيش بها الثنائي، فمن المتوقع أيضًا، اختيارهما صور موحدة من حفل زفافهما ومشاركتها للوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لاحقًا.

معلومات عن العروس دانيلا رحمة

- دانيلا رحمة هي ممثلة ومذيعة وعارضة أزياء لبنانية.

- من مواليد أستراليا لكنها عادت إلى لبنان في عام 2010.

- بعد عودتها شاركت «رحمة» في مسابقة ملكة جمال المغتربين وفازت باللقب، وعادت بعد ذلك لأستراليا.

- فيما بعد عاودت مرة أخرى للبنان، وشاركت في تقديم العديد من البرامج ومن ثم اتجهت للتمثيل.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» ما يقرب من 3 ملايين شخص.