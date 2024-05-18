«القومي لذوي الإعاقة» يهنئ أول ملكة جمال من ذوي الهمم بعد تخرجها: نموذج للنجاح

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الطالبة سما رامي أحمد، بمناسبة تخرجها الناجح من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تحقيق الأحلام بالرغم من الصعاب

وجاء في بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن سما هي واحدة من أصحاب متلازمة الدوان وتعتبر أيقونة في مجال الإعاقة نظرا لتأثيرها الواضح فضلا عن أنها أول من حصل على لقب ملكة جمال من ذوي الهمم، لافتا إلى أن هذه المناسبة تعتبر إنجازًا مهمًا.

وبعثت «كريم» برسالة قوية وملهمة لجميع الطموحين من الأشخاص ذوي الهمم في مختلف مجالاتهم وتخصصاتهم، قائلة «سما هي نموذج للنجاح بالرغم من التحديات».

وأكدت أهمية الإرادة والعزيمة في تحقيق الأحلام، وأن الإرادة القوية يمكنها أن تحقق أي هدف يتمنونه، وتحقيق النجاح في أي ميدان يسعون للانطلاق فيه.

حث ذوي الهمم على الاستمرار في السعي

واختتمت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بيانها، بالتعبير عن فخرها بـ«سما» وحث كل الشباب ذوي الهمم على مواصلة السعي والتطلع نحو تحقيق أحلامهم وتحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، مؤكدة أنهم قادرون على تحقيق كل ما يتطلعون إليه بالإرادة والجد والاجتهاد.