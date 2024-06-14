سعر ساعة محمد صلاح.. خطفت الأنظار في حفل زفاف محمد هاني

خطف محمد صلاح لاعب منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار في حفل زفاف لاعب الأهلي محمد هاني، إذ ارتدى بدلة كلاسيكية لونها بيج فاتح، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وفي يديه ساعة أنيقة باللون البني الغامق، التي لاقت إعجابًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا بعد تداول صورتها على منصات التواصل الاجتماعي.

مواصفات ساعة محمد صلاح

الساعة التي حرص النجم محمد صلاح على ارتدائها من ماركة باتيك فيليب الشهيرة، وهي مزيج من اللونين البني والأسود، ومزينة بعدد من الأحجار الكريمة ما يضفي عليها مظهرًا أنيقًا وجذابًا في آن واحد، وتحمل موديل رقم 5968A-001، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«patek».

وجاء سعر الساعة التي ارتداها محمد صلاح 38 دينارا كويتيا أي ما يعادل بالمصري 5916 جنيهًا مصريًا.

ساعة عمرو يوسف

لم يكن النجم محمد صلاح هو الوحيد الذي لفتت ساعته الأنظار، بل أثار عمرو يوسف أيضًأ الجدل، بساعته التي ارتداها في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، فهي من نوع روليكس، ومن طراز Chosmograph Daytona، ومصنوعة من الذهب عيار 18 مع إطار مثبت.

وتحتوي على بعض العلامات المضيئة وأسوار الأويستر المصنوعة أيضًا من الذهب عيار 18، وتضم 44 قطعة من الأحجار الكريمة، ويبلغ سعرها 75 ألف دولار أمريكي، بحسب الموقع الرسمي للماركة العالمية رولكس.