حفل زفاف على ضوء الشماريخ.. من هي عروس إسلام شيندي مطرب المهرجانات؟

شماريخ وطبلة بلدي وسط فرحة عارمة من المدعوين، كانا أبرز ما لفت الأنظار في حفل زفاف إسلام شيندي مطرب المهرجانات داخل إحدى الفلل الخاصة خلال الساعات الماضية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع.

الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حرص العديد من نجم الفن على حضوره، على رأسهم إيهاب توفيق والمطربة أمينة وعمر كمال، فضلا عن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

كواليس حفل زفاف إسلام شيندي.. من هي العروس؟

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية 5 معلومات عن عروس إسلام شيندي بعد احتفالهما بزفافهما خلال الساعات الماضية.

تدعى روان وائل من خارج الوسط الفني احتفلت بخطبتها منه في شهر يونيو من عام 2020 من سكان جاردن سيتي بالقاهرة تحرص على إخفاء صورها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وتبتعد عن الأضواء

مطرب المهرجانات إسلام شيندي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط

إسلام شيندي هو مطرب مهرجانات شهير، كان عضوا ضمن فرقة المدفعجية، اشتهر بغناء أغاني الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة أبرزها أغنية «مليونير مليونير»، وأغنية العتاولة وآخرها أغنية ميتاخفش علينا من فيلم القاضية ولاد رزق.

وحرص العروسان على الظهور بمظهرين مختلفيين خلال حفل الزفاف، إذ ارتدى إسلام شيندي بدلة بيضاء في بداية الزفاف قبل أن يستبدلها بأخرى سوداء، فيما ظهرت العروس بفستانين زفاف مختلفين.