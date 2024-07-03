عبدالله الرويشد يتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل.. «ظهر على كرسي متحرك»

تصدر اسم المطرب عبدالله الرويشد خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث على جوجل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يجلس على كرسي متحرك، وقد خسر الكثير من وزنه ما أثار قلق جمهوره.

عبدالله الرويشد

ويتواجد حاليا عبدالله الرويشد في ألمانيا لاستكمال علاجه بعد إصابته بجلطة في المخ، والتي أثرت عليه بشكل كبير.

ونشر صديق عبدالله الرويشد صورًا عبر موقع التدوينات القصيرة «X»، مطمئنًا جمهوره على صحته قائلاً: «اليوم الأحد 30-6-2024 في مدينة الن باخ الألمانية، زرنا أخانا وصديقنا عبدالله الرويشد، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه ويرده لأهله وأصدقائه بمشافي العافية باذن الله، برفقة إخوتي إبراهيم المسعود وصالح أمان».

اليوم الاحد 30-6-2024 في مدينة الن باخ الالمانيه في زيارة اخونا وصديقنا عبدالله رويشد عسى الله يعافيه ويشافيه ويرده لاهله وربعه مشافى معافى باذن الله بصحبة اخواني ابراهيم المسعود و صالح امان pic.twitter.com/9uLiW5f82u — زبير خليفة العميري (@zalamiri) June 30, 2024

إصابة عبدالله الرويشد بأزمة صحية

وأعلن منذ فترة المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة «اكس» عن تأجيل حفل الرويشيد بسبب ظروف صحية قائلاً: «سيتم تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقرراً في 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض، حتى إشعار آخر.

تمنياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل.