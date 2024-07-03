الصحة العالمية تحذر من مرض «مرعب».. يستهدف الأطفال والرضع

أطلق الطبيب البريطاني، زاند فان تولكين، تحذيرًا مُقلقًا عبر قناة «بي بي سي»، حيث حثّ الناس على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض وصفه بـ «المرعب»، بحسب ما ذكرته شبكة «ميرور».

الصحة العالمية تحذر من المرض المرعب

وأكد تولكين أن مرض «السعال الديكي» يصيب المواطنين بشكل كبير في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية بشأن عودته قائلة: إنه مرض تنفسي شديد العدوى يمكن أن يكون قاتلا يصيب الأطفال والرضع.

وأوضح الطبيب البريطاني، أن السعال الديكي يُعد عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وأنابيب التنفس، مشيرًا إلى قدرتها الخطيرة على الانتشار السريع والمحتملة للوفاة في بعض الحالات، خصوصاً بين الأطفال الصغار، علمًا بأن السعال الديكي يمكن أن يصيب أيضًا الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، كما أكد أن معدلات التطعيم للأمهات قد انخفضت، ما أدى إلى زيادة السعال الديكي.

أعراض السعال الديكي

وأشار تولكين، إلى أن أعراض السعال الديكي قد تبدأ بشكل مخادع يشبه أعراض البرد العادي، تشمل «سيلان الأنف والتهاب الحلق»، وبعد أسبوع من ظهور أعراض البرد، تبدأ السمة المميزة للسعال الديكي بالظهور، وهي نوبات سعال قوية تستمر لعدة دقائق، وتزداد حدةً في الليل، ويرافق السعال صوت «ديكي» مميز ناتج عن محاولة المريض التقاط أنفاسه.

ويشكل السعال الديكي خطرًا خاصة على صحة الأطفال الصغار، فقد يُسبب مضاعفات خطيرة مثل صعوبة التنفس، والتحول إلى اللون الأزرق أو الرمادي، واحمرار الوجه، والتقيؤ، وقد تستمر أعراض السعال الديكي لأسابيع أو حتى شهور، ما يُؤثر على صحة الطفل ونومه ونشاطه بشكل كبير.