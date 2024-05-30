بيع تاريخ بريطانيا برقم صادم.. حكاية أقدم بريد تخلت عنه المملكة المتحدة

البريد الملكي البريطاني أو«Royal Mail» أكثر من مجرد اسم مألوف، فهو أقدم بريد في العالم أنشأته المملكة المتحدة عام 1516م ويعمل في 44 دولة حول العالم، يعمل به ما يقرب من 160 ألف شخص، تاريخ عريق يصعب التخلي عنه بسهولة، لكن في الساعات الأخيرة باع مالك شركة Royal Mail البريد بقيمة 3.57 مليار جنيه إسترليني للملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي، وهو ما يعني بيع أقدم المؤسسات البريطانية وأكثرها شهرة لمالك أجنبي لأول مرة.

حكاية البريد البريطاني بعد بيعه

يعود تاريخ البريد الملكي البريطاني لشركة شهيرة أنشئت عام 1516م، له فروع في 44 دولة حول العالم، ويقوم بتسليم أكثر من 14.0 مليار رسالة و1.8 مليار طرد كل عام، اشتهر البريد بخدمته الموحدة حيث إرسال واستقبال الرسائل بسعر واحد في أي مكان لأكثر من 30 مليون عنوان في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو من أقدم المؤسسات في العالم، تعود أصوله إلى أكثر من 500 عام وله مسؤولية عدد من المبادرات العالمية، وفق موقع«bluearrow» البريطاني.

صدر قرار إنشاء البريد من ملك بريطانيا هنري السابع الذي طلب بنشر المكاتب في جميع أنحاء البلاد وقام ببناء شبكة بريدية رسمية، بدأ تنفذيها رسميًا بعد مرور 119 عامًا من صدور القرار، وفي عام 1635 تم فتح خدمة البريد لعامة الناس من قبل تشارلز الأول، ثم إنشاء مكتب بريد في لندن وتم إضفاء الطابع الرسمي على 6 طرق بريدية لنقل البريد عبر البلاد.

عام 1661 ظهر أول ختم بريدي في العالم من البريد الملكي، يحمل اسم مدير مكتب البريد العام هنري بيشوب، أما أول طابع بريدي ظهرت عليه الملكة فيكتوريا واستخدمه 68 مليونًا في السنة الأولى، باعتبارها مخترعة الطابع، ولم يحمل اسم المملكة لكن أطلق عليه Penny Post وحصل على شعبية كبيرة، ادت إلى ارتفاع عدد المستخدمين من 67 مليونًا في عام 1839 إلى 242 مليونًا بحلول عام 1844.

قرار بيع البريد

في الساعات القليلة الماضية قرر مالك شركة Royal Mail عرض البريد بقيمة 3.57 مليار جنيه إسترليني، أي 4.6 مليار دولار لملياردير تشيكي يدعى دانييل كريتينسكي، مما يمهد الطريق لبيع واحدة من أقدم المؤسسات البريطانية وأكثرها شهرة لمالك أجنبي لأول مرة.

قالت شركة International Distribution Services، التي تمتلك الخدمة البريدية الخاسرة، يوم الأربعاء إنها قبلت عرض استحواذ بقيمة 3.70 جنيهًا إسترلينيًا للسهم من مجموعة EP Group التابعة لشركة Křetínský، وللصفقة عواقب على آلاف العمال وأثارت القلق بشأن مستقبل جزء رئيسي من البنية التحتية الوطنية، التي تقدم خدمة عامة حيوية.

EP Group تعهدت بالعديد من الالتزامات لمعالجة هذه المخاوف، بما في ذلك دعم التزام الخدمة الشاملة الخاص بشركة Royal Mail، والذي يتطلب منها تسليم الرسائل ستة أيام في الأسبوع في كل مكان في المملكة المتحدة مقابل نفس الرسم الثابت، كما وعدت بالحفاظ على مزايا الموظفين ومعاشات التقاعد، والاحتفاظ بمقر البريد الملكي وقاعدته الضريبية في المملكة المتحدة.