خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في الحكومة الجديدة.. ساهم في القضاء على فيروس سي

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» عن استمرار الدكتور خالد عبدالغفار، في منصبة كوزير للصحة والسكان، بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الخبرات والكفاءات تعمل على عدد من الأهداف، ووضع ملفي الصحة والتعليم ضمن أولويات الحكومة الجديدة.

من هو الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في الحكومة الجديدة؟

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وهي كالتالي:

- شغل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار، منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- تولى منصب قائم بأعمال وزير الصحة في توقيت حرج بعد تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لأزمة مرضية، وجمع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة معًا.

- حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان جامعة القاهرة

- حصل على ماجستير طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة عام 1989، ثم حصل على شهادة البورد الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، ثم دكتوراه طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995.

- تولي الدكتور خالد عبدالغفار، منصب نائب لرئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2017.

- كما شغل الدكتور خالد عبدالغفار، منصب عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس وأستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

الجوائز التي حصل عليها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

- حصل الدكتور خالد عبدالغفار على مجموعة من الجوائز، حيث حاز على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وجائزة أحسن بحث تخصصي Unilever Travel Award سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1994، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، تمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى بقيمة خمسة ملايين جنيه مصرى لإنشاء معمل تكنولوجيا المواد والخلايا الجذعية 2016

- شارك الدكتور خالد عبدالغفار في نحو 50 بحثاً فى مجال طب الأسنان وتخصّص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص وزراعة الأسنان

- ساهم في 20 بحثاً بدوريات ومجلات عالمية على مدار 33 عاماً منذ تخرجه، مما جعل المعنيين بملف التعليم العالي يتوسمون فيه كثيرًا بالنجاح.

- استكمل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، مرحلة تطوير المنظومة الصحية فكانت هناك توجيهات واضحة بضرورة الاستمرار على التوسع بمشروع التأمين الصحي الشامل.

- حرص علي زيادة عدد المبادرات الصحية لتشمل فحص المقبلين علي الزواج والكشف عن أخطر الأورام السرطانية

- في حقبته الوزارية استكملت مصر ملفها في القضاء علي فيروس سي وتم الإعلان عن خلوها من المرض من قبل منظمة الصحة العالمية.

- وتستعد مصر للإعلان عن خلوها من مرض الملاريا بعد زيارة منظمة الصحة العالمية خلال الشهر الماضي

من هو وزير الصحة والسكان فى الحكومة الجديدة؟

حرص الدكتور خالد عبدالغفار، على القيام بجميع النشاطات عندما جمع بين وزارتين التعليم العالي والصحة، فضلا عن القيام بعدد كبير من الجولات في المستشفيات خاصة النائية، ووصل الأمر إلى الذهاب في الأعياد والمناسبات ومحاسبة المقصرين للاطمئنان علي صحة المواطنين والحرص على تلبية احتياجتهم والتحدث معهم بين الجولة والأخرى، ولقبوه بـ«الدينامو» في كثير من الأحيان.