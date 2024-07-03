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«إكسترا نيوز»: اختيار كامل الوزير وخالد عبدالغفار نائبين لرئيس الوزراء

كتب:

نرمين عفيفي
09:17 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أدلت مصادر خاصة لقناة إكسترا نيوز بمعلومات عن التشكيل الوزاري الجديد، والذي سيكون كالآتي: 

- كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء.

- خالد عبدالغفار نائبًا لرئيس الوزراء.

- ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية.

- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية.

- يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة.

- عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.

- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة.

- مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن.

- حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي.

- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم.

- أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم.

- ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل.

- نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل.

- وجدي شحات عبدالحكيم نائبا لوزير النقل.

- صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.

- منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني.

- بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات.

- رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات.

- سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان.

- مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة.

- أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة.

- نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة.

-وليد حسين أبو المجد علي نائبًا لوزارة التموين.

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