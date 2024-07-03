«إكسترا نيوز»: اختيار كامل الوزير وخالد عبدالغفار نائبين لرئيس الوزراء
كتب:
نرمين عفيفي
09:17 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
مجلس الوزراء
أدلت مصادر خاصة لقناة إكسترا نيوز بمعلومات عن التشكيل الوزاري الجديد، والذي سيكون كالآتي:
- كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء.
- خالد عبدالغفار نائبًا لرئيس الوزراء.
- ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية.
- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية.
- يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة.
- عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة.
- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة.
- مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن.
- حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي.
- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم.
- أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم.
- ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل.
- نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل.
- وجدي شحات عبدالحكيم نائبا لوزير النقل.
- صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء.
- منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني.
- بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات.
- رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات.
- سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان.
- مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة.
- أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة.
- نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة.
-وليد حسين أبو المجد علي نائبًا لوزارة التموين.