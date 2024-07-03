من هم نواب رئيس الوزراء في التغيير الحكومي قبل حلف اليمين؟

ضم التغيير الحكومي، عدد 2 نواب للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ يستعد الوزراء الجدد لمراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، على أن يعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد، وفقا لما نشرته «إكسترا نيوز»؛ ليشمل التغيير الوزاري 26 وزيرًا و15 نائب وزير ونائبين لمدبولي.

نواب رئيس الوزراء

- كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة.

- خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية.

التشكيل الوزاري كاملا

وكانت «إكسترا نيوز» نشرت التشكيل الوزاري كاملًا كالتالي:

- حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية.

- كامل عبدالهادي فرج وزيرا للنقل والصناعة.

- شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار.

- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

- رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان.

- مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي.

- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة.

- محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة.

- محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

- أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف.

- هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري.

- كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

- محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.

- سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني.

- عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة.

- شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية.

- محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

- عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل.

- محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.