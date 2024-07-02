«الحرية المصري»: نأمل في منهج إبداعي مع التغيير الوزاري الجديد

ثمن حزب الحرية المصري، ما أشيع عن التغيير الوزاري الجديد، متمنيا لهم خالص التوفيق في الحقائب الوزارية المكلفين بها، خاصة أن التغييرات جاءت في وزارات حساسة وبها العديد من المشكلات، التي نأمل حلها بفكر جديد ومتطور على عكس ما نراه الآن.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الشعب كله يأمل بالكثير في هذه التغييرات، من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم من انقطاع للكهرباء، وارتفاع الأسعار، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات، وغيرها من الأمور، التي تحتاج إلى كوادر حقيقية، وإبداعات في الأفكار والحلول، والخروج من الروتين المتحكم في عقول الموظفين بالجهاز الإداري.

وأوضح مهني في بيان، أن الأسماء المعلن عنها تحظى بكثير من الاحترام، ولديها خبرات كبيرة كل في مجاله، ونتمنى تحقيق إنجازات جديدة من خلالهم في المرحلة المقبلة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة، وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي، وما يحتاجه من أفكار متطورة، تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية.