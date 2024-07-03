من هو اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الجديد؟

كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز» تولي اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبدالمعطي، منصب محافظ كفر الشيخ، خلفًا للواء جمال نور الدين محافظ الإقليم السابق، ضمن حركة المحافظين 2024، التي تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.

من هو اللواء علاء إبراهيم عبد المعطي؟

ووفقًا لما أكده مصدر لـ«الوطن»، فإنّ اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ الجديد، قد شغل العديد من المناصب منها مدير قطاع جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، ومنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، منذ عام 2021.

وأوضح المصدر، أنّه خلال فترة عمل اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي كمساعد وزير الداخلية للأموال العامة، وجه العديد من الضربات الأمنية الناجحة، من بينها محاربة تجار العملة والقضاء على السوق المصرفية الموازية، وغيرها من قضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد.

المحافظ الخامس والعشرين في تاريخ كفر الشيخ

ويُعد اللواء الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، هو المحافظ الخامس والعشرين في تاريخ محافظة كفر الشيخ، ضمن قائمة من تولوا منصب محافظ في مصر منذ عام 1960 وإصدار قانون الإدارة المحلية، إذ إنّ أول من تولى منصب محافظ كفر الشيخ، هو أحمد حمدي عبيد في 10 سبتمبر 1960 حتى الأول من أكتوبر 1965.

ومن المقرر أنّ يؤدي المحافظون الجدد ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.