وكيل «أوقاف كفر الشيخ» يوجه بتكثيف الدعاية لمشروع صكوك الإطعام

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الخاصة بسير العمل وانتظامه مع بداية العام الهجري الجديد.

منع صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة

وخلال الاجتماع، شدّد وكيل الوزارة، على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بخطة الوزارة الدعوية والتوعوية والاجتماعية، فيما يتعلق بخطبة الجمعة، من حيث الالتزام بالوقت والموضوع وعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن منعًا للتعرض للمسائلة القانونية، وكذلك عدم صعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، مع تحمل مدير الإدارة المسئولية كاملة عند المخالفة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، على ضرورة الانسجام والترابط والعمل على قلب رجل واحد لمصلحة العمل الدعوي والإداري، ومتابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ جمهور أو أئمة، وكذلك الأسابيع الدعوية، وبرنامج تصحيح التلاوة، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، ومتابعة الواعظات والوقوف على جميع الأنشطة القائمين بها.

الترشيد من استهلاك المياه والكهرباء في المساجد والزوايا

كما نبه وكيل الوزارة، على ضرورة الترشيد من استهلاك المياه والكهرباء في المساجد والزوايا، ومتابعة نظافة المساجد، وضرورة التكاتف والتكافل الاجتماعي من خلال الإعلان والدعاية المكثفة لمشروع صكوك الإطعام هذا العمل التطوعي الاجتماعى الذي يصب في مصلحة الفقراء، ويصل للمستحقين بعزة وكرامة.