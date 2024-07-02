اعتماد نتائج 3 مستويات من برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي في جامعة كفر الشيخ

اعتمد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتائج المستويات «الأول - الثاني - الثالث»، من برنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي» بكلية الذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر مدحت إبراهيم، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، والمهندس وائل أبو شعيشع، أمين الكلية.

اعتماد نتائج 3 مستويات من برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

وأكد مصدر مسؤول بكلية الذكاء الاصطناعي، لـ«الوطن»، أنّه تم الإعلان عن نتائج المستويات «الأول - الثاني - الثالث»، من برنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي» على موقع مركز نُظم المعلومات الإدارية الخاص بإعلان نتائج جميع كليات الجامعة من هنا، لافتاً إلى أنّه سيتم الإعلان عن بقية النتائج تباعاً فور اعتمادها من الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

معلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ؟

جدير بالذكر أنّ كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2019، وتتكون من 7 طوابق تحتوي على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق، إضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي

وتضم الكلية 4 أقسام، فضلاً عن برنامج واحد خاص «بمصروفات»، كالآتي:

1- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

2- قسم الربوتات والآت الذكية.

3- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

4- قسم علوم البيانات.

5- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.