نادي كفر الشيخ الرياضي يعين عبد الفتاح عبد الرازق مديرا فنيا جديدا

أعلن مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي قبول اعتذار محمد السعيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم الاستمرار في منصبه مع الفريق هو وجهازه الفني المعاون، متقدمًا لهم بخالص الشكر على المجهود المبذول خلال الموسم الأخير.

محمد السعيد يعتذر لمجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي

وقدم محمد السعيد اعتذاره إلى مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، وغادر الفريق بعد 8 أشهر من توليه منصب مدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأسند مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي مهمة تولي القيادة الفنية للفريق إلى عبد الفتاح عبد الرازق، خلال الموسم الجديد، ليعود إلى تدريب الفريق الأول مرة أخرى بعد أن قاده لأول مرة في عام 2022.

نادي كفر الشيخ الرياضي

نادي كفر الشيخ الرياضي هو أحد أقدم الأندية الرياضية في محافظة كفر الشيخ، حيث صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للدوري الممتاز في سبعينيات القرن الماضي، ونجح في المنافسة على الألقاب على مدار موسمين، وأسهم لاعبوه في تمثيل المنتخب الوطني في البطولات المحلية والدولية.