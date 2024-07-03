مايا مرسي تتصدر «تريند» وسائل التواصل الاجتماعي.. «جابت حقوق سيدات كتير»

احتفاء واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان اسم الدكتورة مايا محمد عبدالمنعم مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وزيرًا للتضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلفاً لنيفين القباج، بعد أن كتبت تاريخًا مُشرفًا وإنجازات ملموسة في ملف المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016.

سنوات طويلة من الإنجازات، وإعلاء حقوق سيدات مصر، كانت على رأسها الدكتورة مايا مرسي خلال توليها المجلس القومي للمرأة، قبل توليها اليوم وزارة التضمان الاجتماعي، وعلى الفور تصدر اسم مايا مرسي، قوائم الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بقرار اختيارها، واحتفاء واسع، إذ دون العديد من النشطاء والجماهير كثير من عبارات التهنئة لوزيرة التضامن الجديدة.

مايا مرسي تتصدر «تريند» السوشيال ميديا

بكلمات حملت كثير من مشاعر الفخر، دونت «هبة الحديدي» رسالة مؤثرة تحت هاشتاج «مايا مرسي»، قائلة: «دكتورة مايا مرسي فخر لكل سيدة مصرية، حقيقي فخورة بيكي جدا، المركز القومي للمرأه كان في أقوى وأزهى عصوره، فترة قيادتك قيادة محترمة وقوية وفخر لينا كلنا، دخلتي في قضايا شائكة كتيرة مفيش حد قدر يناقشها، وجبتي حقوق كتير لسيدات مصريات، وكنتي قدوة لكل سيدة»، متابعة: «ألف مبروك المنصب الجديد ثقه في محلها ودايما فخر لينا كلنا وعقبال كل سيدات مصر يحققوا كل أحلامهم وطموحهم»

وأضاف «أحمد السيد»: «مبروك معالي الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، اختيارك وتكليفك بوزارة التضامن الاجتماعي ضمن التعديلات الوزارية الجديدة، تستحقي أرفع المناصب المصرية والدولية والإنسانية، سعدت طيلة سنوات عملي في المجلس القومى للمرأة تحت قيادة شخصية نموذجية نادرا أن تتكرر على كل المستويات والأصعدة، ولن أنسى كافة مواقفك تجاهي التى تنم فى المقام الأول عن الإنسانية، وفقك الله ومنحك مزيد من اسمى مراتب النجاح والتميز»

وتابع أحد الرواد: «مايا مرسي.. التضامن في أمان»، وأضاف الأخير: «ألف مليون مبروك الجميلة قوي معالي دكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماع، ربنا يعين سيادتك ويقويكي يا رب العالمين».

ودونت «نيفين البسيوني»: «ألف مليون مبروك للدكتورة مايا مرسي على توليها حقيبة التضامن الإجتماعي، داعية الله عز وجل أن يوفقها ويسدد خطاها لما فيه مصلحة وطننا الغالي».

الجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، تعد أول امرأة مصرية تحصل على جائزة «امرأة العقد في التمكين والحياة العامة»، وجائزة واحدة من ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016، فضلاً عن جائزة العمل الريادي للمرأة من الإمارات لعام 2019.