من هي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة؟.. أصغر رئيس للقومي للمرأة

تولت الدكتورة مايا محمد عبدالمنعم مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلفاً لنيفين القباج، بعد أن بذلت جهوداً مُضنية في ملف المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016.

السيرة الذاتية لـ مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة

حصلت الدكتورة مايا مرسي على الدكتوراة في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، وقبلها درجتي الماجستير في الإدارة العامة 1998 والماجستير في إدارة الأعمال 1997 من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب إلى أن تركته لتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي.

مناصب تقلدتها مايا مرسي

عملت «مايا مرسي» كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016، كما عملت كرئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013.

بدأت الدكتورة مايا مرسي حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فهي سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وفق موقع المجلس القومي للمرأة الإلكتروني.

تمتلك مايا مرسي رصيدا متميزا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، واستطاعت من خلال هذه الخبرة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والإتحاد من أجل المتوسط.

إعداد أكثر من 45 دليلا تدريبيا

نجحت الدكتورة مايا مرسي في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامجا وإعداد أكثر من 45 دليلاً تدريبياً وكتاباً ومقالاً وبحثاً وورقة سياسات في مجالات عديدة منها السياسة العامة، والتنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتمويل من أجل التنمية.

الدكتورة مايا مرسي، أول امرأة مصرية تحصل على جائزة «امرأة العقد في التمكين والحياة العامة»، وجائزة واحدة من ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016، فضلاً عن جائزة العمل الريادي للمرأة من الامارات لعام 2019.