مايا مرسي خلال اجتماع «القضاء على ختان الإناث»: نجدد التزامنا ضد هذه الجريمة

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم اجتماعها التاسع، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، والمستشارة أمل محمود عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعضوة المجلس القومي للمرأة، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الشريكة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم خالص التهاني باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إلى الدكتورة سحر السنباطي، لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإلى صدور قانون تنظيم عمل المجلس ولإعادة تشكيله، مؤكدة أن هذا يوضح استمرار دعم الإرادة السياسية لملف الطفولة والأمومة.

جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اجتماعنا اليوم يُعد تقليدًا سنويًا مهما، نجتمع فيه لنناقش جهود اللجنة خلال عام ونقيم ما تحقق من خطة عمل اللجنة، كما يُعد فرصة لنجدد التزامنا فى شهر بدور وطوال العام للقضاء نهائيًا على هذه الجريمة، ونفتخر بلجنتنا الوطنية التى تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات، ونعمل على أن يستمر عملها بهذا الشكل المؤسسي لتوحيد وتنسيق الجهود للقضاء الكامل على الجريمة، ونفتخر أيضا بأن جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية..

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه على الرغم من انخفاض نسب اجراء هذه الجريمة بفضل جهود اللجنة على مدار خمس سنوات وشركاؤنا الا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائى.. إعمالا وتنفيذاً للقانون.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن التعاون بين جميع أعضاء اللجنة أسفر عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب ..ونعمل جميعًا تحت شعار " احميها من الختان" ..

ختان الإناث

واشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة الى أن اليوم تنطلق الحملة الإعلامية التى تحمل ذات الشعار بجميع المحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة ومنصات الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة وانها لا تمت للطب بأى صله وأن الدين منها بريء ، مضيفة أننا نعمل حاليًا علي اعداد دراسة حول مدى الوعي بموضوعات والقوانين المتعلقة بختان الإناث تحت قيادة الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على الدور الهام للفن باعتباره أحد أهم أدوات القوى الناعمة في اى مجتمع .. لدوره في رفع الوعى وتعزيز تمكين المرأة .. وفى هذا السياق أعلنت عن تخصيص تكريم سنوى للأعمال الفنية التى تساهم فى رفع الوعى بالقضاء على هذه الجريمة ، قائلة:"اليوم نبدأ هذا التقليد بتكريم فيلم "الخياط" للمخرجة الطالبة الواعدة كرمة الصعيدى ونتقدم لها بخالص الشكر والتقدير علي الفيلم وفكرته العبقرية التى لمست القلوب.. كما يتناول بمنظور إبداعي متميز جريمة ختان الإناث ويرسخ لدور الفن في رفع الوعي للقضاء على هذه الجريمة".

وأضافت رئيسة المجلس قائلة:"أتذكر دائماً وجود الغائب الحاضر الدكتور نبيل صموئيل الذي يمثل لي الأستاذ والمعلم والمساند والقوي فى جميع مراحل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر".

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير الى الدكتورة أحلام حنفي مقررة لجنة الصحة بالمجلس على جهودها فى القضاء ختان الإناث وعلى ما قدمته في هذا الصدد ..وخالص الشكر والتقدير أيضًا للأستاذة إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس لدورها المؤثر والفريد في القضاء على ختان الإناث.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير الى مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، والى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثانى .. والى وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه على التعاون المثمر مع اللجنة فى العمل على هذا الملف الهام.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها قائلة:" أكرر تعهدنا والتزامنا بمواصلة جهودنا بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة فى حق فتياتنا اللاتى يمثلن أمل الوطن ومستقبله."