طرح اسم حاكم كاليفورنيا بديلا لبايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة

منذ الأداء الكارثي لجو بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى على شبكة سي إن إن، ظهر اسم «جافين نيوسوم» حاكم ولاية كاليفورنيا في كل قائمة تقريبًا لخلفائه المحتملين، وذلك بالرغم من بقاء أربعة أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية، حيث أصبحت احتمالات تنحي الرئيس الآن بعيدة للغاية إلا أن ذلك لم يوقف التكهنات.

تضاعفت احتمالات الرهان السياسي عبر الإنترنت أن نيوسوم سيكون مرشح الديموقراطيين

وبحسب صحيفة «الجارديان» فقد تضاعفت احتمالات الرهان السياسي عبر الإنترنت على أن جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، سينتهي به الأمر في صدارة الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وبحسب الصحيفة فإن نيوسوم كان شغوف بالتقاط الصور ومتابعته المستمرة لمواقع الأخبار على الشبكات الاجتماعية وأن ذلك كان سبباً في تأجيج التكهنات حول طموحاته الرئاسية.

قالت إميلي هوفن، كاتبة عمود الرأي في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل ومراسلة السياسة التي تابعت مسيرة نيوسوم عن كثب: «أعتقد أنه كان من الواضح أنه كان ينتظر دوره لبعض الوقت، لكنني أعتقد أن هناك الآن فرصة أكبر بكثير له من أي وقت مضى».

بدأ مؤخرًا في التخلي عن مواقفة السياسية لنداء الناخبين المتأرجحين

في الأشهر الأخيرة، بدا أن نيوسوم يتخلى عن بعض مواقفه السياسية والانحياز أحيانًا إلى الجمهوريين وضد حلفائه في الهيئة التشريعية وهو ما اعتبره بعض المؤيدين بمثابة نداء للناخبين المتأرجحين.

ونيوسوم كان متزوجًا من كيمبرلي جيلفويل التي أصبحت الآن شخصية تلفزيونية يمينية وزوجة ابن دونالد ترامب.