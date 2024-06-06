ترامب: سأهاجم كل من لاحقوني قضائيا حال فوزي في الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع «فوكس نيوز»، إن الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة.

ترامب: سيكون لديّ كل الحق في ملاحقة خصومي

سأل الإعلامي باتريك هانيتي، الرئيس الأمريكي السابق ترامب، عما سيقوله للأشخاص الذين يعتقدون أنه يريد الانتقام، وسيستخدم النظام القضائي لملاحقة خصومه السياسيين، إذا عاد إلى البيت الأبيض في عام 2025، ليجيب قائلا: «رقم واحد، إنهم مخطئون، يجب أن يتوقف، لأنه بخلاف ذلك لن يكون لدينا بلد، انظر، عندما تنتهي هذه الانتخابات، بناءً على ما فعلوه، سيكون لدي كل الحق في ملاحقتهم، والأمر سهل».

ترامب: سأقاضي جو بايدن لاستغلال نفوذه

وهاجم ترامب غريمه في الانتخابات المقبلة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، خلال اللقاء، في رد على سؤال بخصوص زعم لجنة الرقابة والمساءلة بالكونجرس، بأن عائلة بايدن وشركاءها، تلقوا الملايين من كيانات أجنبية، بما في ذلك دول مثل الصين وأوكرانيا ورومانيا، عندما كان الرئيس بايدن نائبًا للرئيس.

وقال: سعى بايدن وعائلته عمدًا إلى إخفاء مخططاتهم لاستغلال النفوذ وإرباكها وإخفائها، لكن السجلات المصرفية لا تكذب، لقد كسبوا الملايين من مواطنين أجانب يقدمون ما يبدو أنه ليس خدمات سوى الوصول والنفوذ، من آلاف الأشخاص «السجلات التي حصلنا عليها حتى الآن، نعلم أن عائلة بايدن أنشأت أكثر من اثنتي عشرة شركة عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس»، جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر في مايو 2023. وفقا لـ«فوكس نيوز».