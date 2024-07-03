فيلم «ولاد رزق 3» يتخطى حاجز الـ202 مليون جنيه في شباك التذاكر

نجح فيلم «ولاد رزق 3» في كسر حاجز الـ200 مليون جنيه في شباك التذاكر بدور العرض، والذي جرى طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى، ليشارك ضمن عدد من الأعمال السينمائية المميزة.

ولاد رزق 3 يتخطى حاجز الـ202 مليون جنيه

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلم ولاد رزق 3 - القاضية نجح يوم أمس الثلاثاء في تحقيق إيرادات بلغت مليوني و500 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي إيراداته إلى 202 مليون و800 ألف جنيه.

أبرز المشاركين في الفيلم

يشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلى صبحي ومحمد ممدوح وأسماء جلال ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان..