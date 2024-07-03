أحمد عز يحتفل بتخطي «فيلم ولاد رزق 3» حاجز الـ 200 مليون جنيه

الفنان أحمد عز احتفل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتخطي فيلم «ولاد رزق 3» حاجز الـ200 مليون جنيه إيرادات خلال أسبوعين.

ونشر أحمد عز منشور لـ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية، يوضح إيرادات فيلم ولاد رزق في أسبوعين وعلق عز قائلا: «الحمد لله.. اليوم فيلم ولاد رزق 3 يكسر حاجز الـ200 مليون جنيه مصري في أسبوعين من عرضه» لتنهال عليه تعليقات الجمهور وإشاداتهم بالفيلم ويدور أحمد عز واصفينه بالمتمكن من تجسيد أي دور.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

وشارك في بطولة «فيلم ولاد رزق 3» مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، بالإضافة إلى سيد رجب ومحمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.