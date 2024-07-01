720 مليون جنيه إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بدور العرض خلال 3 أسابيع

يواصل فيلم ولاد رزق 3 تحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر خلال أسبوعه الثالث بالسينما، إذ حقق نحو 3 ملايين و830 ألف جنيه أمس، في دور العرض، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وقارب فيلم ولاد رزق 3 على كسر حاجز 15 مليون دولار، أي ما يقرب من 720 مليون جنيه خلال أسبوعه الثالث في السينمات خلال دور العرض في مصر وخارجها.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وحصد الفيلم ردود فعل إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي منذ طرحه في دور العرض السينمائي، حيث يجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، بالإضافة إلى سيد رجب ومحمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.