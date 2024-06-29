فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر شباك التذاكر بإيرادات 5 ملايين جنيه

يواصل فيلم ولاد رزق 3 - القاضية الحفاظ على صدارة شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، منذ انطلاق موسم عيد الأضحى، الذي شهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية المميزة.

فيلم ولاد رزق 3 يتصدر شباك التذاكر بـ5 ملايين جنيه

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن» بأن فيلم ولاد رزق 3 - القاضية حافظ يوم أمس الجمعة على المركز الأول في شباك التذاكر حيث حقق إيرادات بلغت 5 ملايين جنيه.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي وأسماء جلال وسيد رجب ومحمد لطفي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبد العزيز وإياد نصار وأحمد فهمي وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.