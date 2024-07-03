شغل مناصب إدارية في 4 محافظات.. أبرز المعلومات عن حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد

كشفت مصادر أن التعديل الجديد للوزراء والمحافظين شمل تعيين المهندس حازم الأشموني، في منصب محافظ الشرقية خلفا للدكتور ممدوح غراب، حسب خبر عاجل نقلته قناة أكسترا نيوز الإخبارية.

من هو حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد؟

وحازم الأشموني، هو عضو بنقابة المهندسين بكفر الشيخ وشغل منصب سكرتير عام محافظة القاهرة، قبل تعيينه محافظا للشرقية.

تدرج الأشموني في عدة مناصب، إذ تولى رئاسة مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ثم رئاسة حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، ومنصب سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، ثم منصب سكرتير عام محافظة البحيرة.

أداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية

ومن المقرر أن يؤدي الأشموني اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، مع الوزراء والمحافظين الجدد وكذلك الوزراء والمحافظين الذين تقرر البقاء في مناصبهم.