حركة المحافظين الجدد 2024.. أسماء 27 محافظا ما بين تعيين وتجديد ثقة

كشفت قناة «إكسترا نيوز» حركة المحافظين الجدد 2024، من خلال إعلان أسماء 27 محافظا منهم من جرى تعيينه لأول مرة وآخرون جرى تجديد الثقة فيهم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل حركة المحافظين الجدد 2024 من خلال رصد أسماء 27 محافظا جديدا بحسب ما جرى إعلانه.

أسماء 27 محافظا جديدا في حركة 2024

- أشرف مجدي إبراهيم الجندي: محافظ الغربية

- ⁠إبراهيم صابر خليل خليل: محافظ القاهرة

- ⁠عادل سعيد إبراهيم النجار: محافظ الجيزة

- أيمن محمد إبراهيم عطية: محافظ القليوبية

- ⁠جاكلين عازر عبد الحليم عازر: محافظ البحيرة

- ⁠أحمد عبدالله الأنصاري: محافظ الفيوم

- ⁠محمد هاني جمال الدين غنيم: محافظ بني سويف

- ⁠عماد أحمد محمود كدواني: محافظ المنيا

- ⁠هشام أحمد أبو النصر: محافظ أسيوط

- ⁠عبد الفتاح نور الدين سراج: محافظ سوهاج

- ⁠خالد محمود عبد الحليم عبد العال: محافظ قنا

- ⁠طارق مرزوق عبد مغني: محافظ الدقهلية

- أيمن محمد رشاد الشهابي: محافظ دمياط

- ⁠علاء إبراهيم عبد المعطي: محافظ كفر الشيخ

- ⁠إبراهيم شهاوي أبوليمون: محافظ المنوفية

- ⁠حازم محمد حسن الأشموني: محافظ الشرقية

- ⁠إسماعيل محمد كمال: أسوان

أسماء محافظين المدن السياحية

- ⁠خالد مبارك حسين بكري: جنوب سيناء

- ⁠خالد شعيب محمود حسين: مطروح

- ⁠محمد سلمان الزملوط: الوادي الجديد

- ⁠عمرو محمود حنفي: البحر الأحمر

- ⁠خالد مجاور محمد: شمال سيناء

- ⁠محب حبشي خليل: بورسعيد

- ⁠أكرم محمد جلال إسماعيل: الإسماعيلية

- ⁠طارق حامد الشاذلي: السويس

- ⁠أحمد خالد حسن سعيد: الإسكندرية

- ⁠عبد المطلب ممدوح عمارة: الأقصر