حكومة شابة.. تعرف على متوسط أعمار الوزراء الجدد في التغيير الحكومي 2024

انخفض متوسط أعمار الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بعد أن كان في الحكومة السابقة 64 عاما، ويضم التشكيل الجديد 6 وزراء أعمارهم أقل من 50 عاما، و10 تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، و14 وزيرا أعمارهم تتخطى 60 عاما.

وزير العدل أكبر الوزراء سنا

ووفق التشكيل الجديد، يأتي المستشار عدنان فنجري أبو جبل، وزير العدل؛ كأكبر الوزراء سنا، حيث يبلغ عمره 71 عاما، وشريف مجدي شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ كأصغر الوزراء سنا حيث يبلغ عمره 42 عاما.

متوسط أعمار الوزراء في حكومة 2022

وفي التعديل الوزاري عام 2022، بلغ متوسط أعمار الوزراء 64 عاما، وضمّت الوزارة وزيرين أعمارهم أقل من 50 عاما، و15 وزيرا تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، و15 وزيرا أعمارهم تتخطى 60 عاما، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ كأكبر الوزراء سناً، حيث بلغ عمره 78 عاما، وجاءت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ كأصغر الوزراء سنا حيث بلغ عمرها 49 عاما.