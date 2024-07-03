بالأسماء.. تشكيل الحكومة الجديد قبل أداء اليمين الدستورية
كتب:
منى صلاح
09:12 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
علم مصر- ارشيفية
كشف مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»، عن التشكيل الكامل للحكومة الجديدة والتي شملت تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، وجاءت كالتالي:
- حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
- أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية
- كامل عبدالهادي فرج وزيرا للنقل والصناعة
- شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار
- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
- رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان
- مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي
- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة
- محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
- أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة
- محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
- شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
- أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف
- هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري
- كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية
- محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
- سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني
- عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة
- شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
- محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي
- عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل
- محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
- علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
- كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء
- خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء
- ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية
- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية
- يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة
- عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة
- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة