بالأسماء.. تشكيل الحكومة الجديد قبل أداء اليمين الدستورية

كشف مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»، عن التشكيل الكامل للحكومة الجديدة والتي شملت تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، وجاءت كالتالي:

- حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

- أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

- كامل عبدالهادي فرج وزيرا للنقل والصناعة

- شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار

- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

- رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

- خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

- مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

- محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني

- أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة

- محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

- شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

- أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

- هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري

- كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

- محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

- سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

- عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة

- شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

- محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

- عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل

- محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

- علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

- كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء

- خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء

- ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

- يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة

- عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة