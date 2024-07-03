«البحوث الفلكية»: «اقتران القمر بالمشترى» ليست ظاهرة نادرة وتُرى بالعين المجردة

تحدث الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن ظاهرة اقتران القمر بالمشترى في مشهد بديع يُشاهد بالعين المجردة، قائلا إن تلك الظاهرة الفلكية ليست نادرة، بل تحدث كل يوم ظواهر اقتران مع القمر أو المحاق أو البدر، موضحا أننا في محاق شهر محرم.

ظاهرة اقتران القمر بالمشترى

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لو نظر أحد منذ ساعتين مضت تجاه الشرق، كان سيجد القمر في طور المحاق، ويوجد أسفله نجم لامع للغاية وهو كوكب المشترى الذي يُعرف بلامعانه وعملاق المجموعة الشمسية».

رؤية القمر بجوار المشترى بالعين المجردة

وتابع «شاكر»، بأن الظاهرة سالفة الذكر يمكن رؤيتها بالعين المجردة، حيث يظهر القمر والمشترى بجوار بعضهما، لكن في حالة وجود منظار صغير سيتمكن الشخص من رؤية الـ4 أقمار جاليليو «أقمار كوكب المشترى».