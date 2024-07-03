حركة المحافظين 2024.. السيرة الذاتية لـ عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر الجديد

كشفت مصادر حكومية مطلعة لقناة «إكسترا نيوز»، تعيين الدكتور المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة في منصب محافظ الأقصر ضمن تشكيل الحكومة الجديد، ومن المنتظر أنّ يؤدي اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد

والدكتور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن الجديدة.

وهو خريج كلية هندسة المنصورة في عام 1985، وعقب التخرج، عمل مهندسا في إحدى الشركات حتى عام 1997، ثم مدير إدارة المرافق بمدينة بدر الجديدة، ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات ثم نائبًا لها، وبعد ذلك أصبح رئيس مدينة السادات، ثم رئيس مدن الشيخ زايد وبدر والشروق وأكتوبر من 2005 حتى 2015، وفي 2017 تولى منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

حلف اليمين الدستورية اليوم

ومن المقرر أنّ يحلف الوزراء والمحافظون الجدد ضمن الحكومة الجديدة 2024، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.