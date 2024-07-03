مهرجان المسرح يكرم الدكتور عاطف عوض في حفل افتتاح الدورة الـ17

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته السابعة عشرة الفنان الدكتور عاطف عوض العميد السابق للمعهد العالي للباليه؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الزاخرة بالأعمال المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام كمصمم استعراضات وأستاذا بأكاديمية الفنون.

الفنان الدكتور عاطف عوض مواليد 8 مارس عام 1963 م، وهو نجل الفنان الكبير الراحل محمد عوض، وحصل علي بكالوريوس المعهد العالي للبالية عام 1985 بتقدير امتياز، وحصل علي درجة الدكتوراه في الفنون عام 2004 بدرجة امتياز، ويعمل حاليا أستاذا متفرغا بقسم تصميم وإخراج الباليه بالمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، والعميد السابق للمعهد منذ عام 2018، وحتي 2021 م.

الدكتور عاطف عوض يعد من أهم مصممي الاستعراض في مصر والوطن العربي، وله العديد من الأعمال الفنية التي قام بتصميم استعراضاتها سواء كانت مسرحية أو سينمائية أو مسلسلات، كما صمم استعراضات فوازير رمضان، وصمم أيضا استعراضات الاحتفالات الوطنية وافتتاح وختام 12 مهرجانا دوليا.

صمّم استعراضات في المسرح وصلت إلى 36 مسرحية، ومنها: «ثرثرة فوق النيل، كعب عالي، كرنب زبادي، ألباندا، شارع محمد علي ، الزعيم، حزمني يا، بودي جارد، الملك لير، عفرتو، قصة الحي الغربي، يوليوس قيصر، بلقيس، الكنز، مراتي زعيم عصابة، ياطالع الشجرة، كازينو بديعة».

أما في السينما فقام بتصميم استعراضات حوالي 30 فيلما سينمائيا منها الناظر، صاحب صاحبه، ميدو مشاكل ،على اسبابسي، جالا جالا، جعلتني مجرما، مفيش غير كده، مرجان احمد مرجان، بوشکاش، زهايمر، الكنز، الإنس والنمس، رشة جريئة، طيور الظلام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، في عز الضهر، وغيرها، كما قام بتصميم أكثر من 30 استعراضا للفيديو كليب لبعض للفنانين منها أصالة - شيماء سعيد -مصطفي قمر - مدحت صالح - جنات - انوشكا - خالد عجاج.