مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان عبد الله سعد خلال دورته الـ 17

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته 17، الفنان والمخرج عبد الله سعد؛ تقديرًا لمسيرته كفنان، وكمخرج أوبرالي له الكثير من الأعمال.

معلومات عن الفنان عبدالله سعد

ولد الفنان عبد الله سع في القاهرة، ودرس الموسيقى بمعهد الكنسرفتوار بالقاهرة، وبعد تخرجه عمل معيدًا في المعهد حتى عام 1992، ثم درس الإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وسافر إلى إيطاليا في منحة من وزارة الثقافة لمدة عامين، وحصل على أعلى مؤهل في الإخراج، وعمل مُغنيًا في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1974 حتى 1992، واشترك بالغناء في مسابقات ومهرجانات عديدة.

أبرز أعمال عبدالله سعد

ومن أبرز أعمال الممثل عبدالله سعد المكرم في فعاليات مهرجان المسرح المصري: «ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ تخاريف» مع الفنان محمد صبحي عام 1989، وشارك في مسلسل الثعلب عام 1993، وفيلم «العميل رقم 13»، كما شارك في مسلسل «على باب مصر»، و«مسلسل الشارد».

ويعمل عبد الله سعد حاليا أستاذا بأكاديمية الفنون، وسفيرًا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وجرى تكريمه مؤخرًا، بعد تتبع حركة الفنان وأنشطته، وهو أول مخرج مصري مٌتخصص في الأوبرا.