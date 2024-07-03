معلومات عن الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر الجديد.. حركة المحافظين 2024

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» تكليف الدكتور هشام أحمد أبو زيد، بمنصب نائب محافظ الأقصر، اليوم، وذلك ضمن حركة نواب المحافظين الأخيرة، مع تشكيل الحكومة الجديدة، لذا تستعرض «الوطن» بعض المعلومات عن نائب المحافظ الجديد.

من هو الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر؟

ولد الدكتور أبوزيد، نائب محافظ الأقصر الجديد في أكتوبر سنة 1978، وحصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون عام 2001 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 2007، ثم على درجة الدكتوراه في القانون الدولي عام 2015 بتقدير جيد جدا.

وبداية عمله كانت بمديرية القوى العاملة بقنا عام 2002، كباحث قانوني حتى أن تولى منصب مدير الشئون القانونية بمنطقة عمل نجع حمادي، ومديرا لمكتب علاقات عمل فرشوط التابع لمديرية القوي العاملة بقنا، ومديرا لمركز التدريب والتطوير الإداري بمديرية القوى العاملة بقنا، ثم مديرا لإدارة التخطيط بمديرية القوى العاملة بقنا، ثم وكيلا لمديرية العمل بسوهاج.