نائب محافظ الأقصر يتفقد عددا من اللجان استعدادا للانتخابات الرئاسية

أجرى محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات النهائية بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزية المقار التي جرى اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.

تفقد عدد من اللجان بالمحافظة

واستهل نائب المحافظ جولته، بتفقد عدد من المدارس، هي: خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، الأقصر الثانوية العسكرية، الأقصر الإعدادية الثانوية بنات، سيدي أبو الحجاج الابتدائية، وادي الملكات الابتدائية.

توفير وسائل الراحة للمواطنين

وأكد نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الحالي، مشدداً على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان.

جميع اللجان بالدور الأرضي

ووجه نائب المحافظ، بأن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الهمم مع ضرورة الاهتمام بوسائل الاتاحة لخدمتهم وكذا توفير كراسي متحركة لكبار السن والسيدات، فضلا عن توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، والاستعانة بمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم في توفير أعداد من الشباب للمساهمة ومساعدة الناخبين في وصولهم إلى مقارهم الانتخابية.