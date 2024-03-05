نائب محافظ الأقصر يشيد بمبادرات التحالف الوطني: وفر حياة كريمة للمواطنين

أشاد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، بمستوى أعمال إعادة إعمار المنازل وتسليمها للمواطنين من أهالي قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا، من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أعمال تطوير المنازل وتوفير فرص العمل تأتي في إطار رؤى وخطط الدولة المصرية للوصول إلى المواطنين في القرى والريف والمناطق النائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

جاءت تلك التصريحات خلال الاحتفالية التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة الأقصر، بحضور عدد كبير من سكان قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا، حيث تم تقديم حزمة من أعمال إعادة الإعمار والتنمية التي نفذتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني.

تقديم خدمات طبية متكاملة

وأضاف نائب محافظ الأقصر، في بيان، أن قافلة التحالف الوطني شملت أيضًا تقديم خدمات طبية متكاملة وذات جودة لطلاب المدارس من خلال قافلة «أولادنا في عنينا» للكشف على غير القادرين وتقديم العلاج لهم مجانًا، بالإضافة إلى تقديم التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية.

توزيع مساعدات إنسانية

وأشار إلى أنه تم توزيع مساعدات إنسانية في شكل كراتين تحتوي على مواد غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات التطوير لكل من مسجد قرية نجع الجسور وقرية نجع سيدنا، وتم تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم لتشجيع أطفال القريتين على حفظه.

وفي إطار الاحتفال، تم تسليم بناء 25 منزلاً للأهالي بعد إعادة إعمارها بما يليق بهم، بالإضافة إلى تسليم 25 مركب صيد، ضمن جهود التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية، وذلك لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير مصادر دخل إضافية للمواطنين في المنطقة.