نائب محافظ الأقصر: مهرجان السينما الإفريقية توثيق للفن الهادف

قال محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، إن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقدم كل عام رسالة، وأحد أهم هذه الرسائل هي توثيق الفن الهادف والسينما التي تقدم القيم، وأفلام للمشاهد ترسخ التاريخ المصري، وتوثق التراث المصري.

أفلام وثقت الأماكن في الأقصر

وأضاف «عبدالقادر»، خلال كلمته في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وتعرضه قناة الحياة، أن هناك العديد من الأفلام القديمة التي وثقت محافظة الأقصر، وصورت مواقع قد نجدها اليوم حدث بها بعد التغييرات الطفيفة، ولكنها تؤكد بأن الأقصر كما هي منذ آلاف السنوات.

وأشار محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر إلى أن السينما تسجل كل ما هو جميل على أرض مصر.

حفل افتتاح مهرجان الأقصر

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة، مساء الأحد، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي: «مصر وتونس والجزائر والمغرب».