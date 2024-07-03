تفاصيل مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الشباب

انطلقت مبادرة «ابدأ»، لتطوير الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم لأصحاب المصانع، في 29 أكتوبر عام 2022، لتذليل العقبات، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أوتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، وكذلك دعم المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات.

أبرز المعلومات عن مبادرة «ابدأ»

ونرصد في السطور التالية أهم 7 معلومات عن مبادرة ابدأ بحسب الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ.

- ​ مبادرة شبابية رئاسية.

-​ أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022.

- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

- تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

- تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

- شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات هي الذراع التنفيذي للمبادرة.

- تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم، لتقنين أوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين، وتدريب للعمالة الفنية.