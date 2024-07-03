«برلمانية حماة الوطن» تهنئ الحكومة بعد حلف اليمين الدستورية: بارقة أمل للمصريين

هنأ النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الوزراء الجدد بعد تأديتهم اليمين الدستورية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المقبلة، وخدمة تطلعات الشعب المصري في التنمية وتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات.

وضع علاج حقيقي للأزمات

وأكد أن المنهجية المستحدثة من دمج واستحداث وزارات يشير إلى منهجية جديدة وتغيير في السياسات؛ ويعطي بارقة أمل لوضع علاج حقيقي لكل ما نواجه من مشكلات لتحقيق الرخاء والازدهار، مشيرا إلى ضرورة وضع برنامج الحكومة على قدر آمال المصريين والتحديات الكبيرة المنتظرة، ويحقق المصالحة وإزالة أجواء القلق السائدة، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

تنمية وطنية

وطالب من الحكومة الجديدة معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وإتخاذ إجراءات ومنهجية جديدة وجريئة تختلف تماما عما سبق، بما يؤدي إلى إزالة تبعات الأزمات العالمية، وتبني سياسات تنمية وطنية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.