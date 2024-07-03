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«الداخلية» تبدأ في التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية

كتب:

محمد بركات
01:30 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
ارشيفية

ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، البدء في التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية اعتبارا من 1 يوليو، والذي يختص بالترخيص في الإقامة للأجانب المقيمين بدوائر أقسام شرطة (روض الفرج – شبرا – الساحل – حدائق القبة – المرج – الشرابية – الزاوية الحمراء – الأميرية – الزيتون – المطرية – الخانكة – الخصوص - قليوب) وقسمي (أول / ثان شرطة شبرا الخيمة) ومراكز شرطة (الخانكة - قليوب - القناطر).

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

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بقلم محمد بركات