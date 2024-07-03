«الداخلية» تبدأ في التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، البدء في التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية اعتبارا من 1 يوليو، والذي يختص بالترخيص في الإقامة للأجانب المقيمين بدوائر أقسام شرطة (روض الفرج – شبرا – الساحل – حدائق القبة – المرج – الشرابية – الزاوية الحمراء – الأميرية – الزيتون – المطرية – الخانكة – الخصوص - قليوب) وقسمي (أول / ثان شرطة شبرا الخيمة) ومراكز شرطة (الخانكة - قليوب - القناطر).

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.