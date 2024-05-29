«الداخلية»: تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات من منافذ الجوازات بالمولات التجارية

أعلنت وزارة الداخلية أنّه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستكمالا لقرار وزارة الداخلية بافتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية «مكسيم مول – سيتي ستارز – داندي مول» كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم، تقرر البدء في تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات بالمراكز التجارية المشار إليها للتيسير على المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.