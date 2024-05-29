رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية»: تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات من منافذ الجوازات بالمولات التجارية

كتب:

محمد بركات
01:12 م | الأربعاء 29 مايو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أنّه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستكمالا لقرار وزارة الداخلية بافتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية «مكسيم مول – سيتي ستارز – داندي مول» كمرحلة أولى لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم، تقرر البدء في تلقي طلبات استخراج شهادات التحركات بالمراكز التجارية المشار إليها للتيسير على المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم (صور)

وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة «كلنا واحد»

وزارة الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية احتفالهم بعيد الأم (صور)

الأمير هاري يخسر قضيته أمام وزارة الداخلية البريطانية: لا لحماية شخصية

لاجئ فلسطيني من غزة يقاضي وزارة الداخلية البريطانية.. لسبب غريب
بقلم محمد بركات