زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1446، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات، جرى التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتبارا من يوم الاثنين 8 يوليو، حتى الخميس 18 يوليو.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة الاستثنائية المشار إليها لا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.