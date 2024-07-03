ضبط متهمين بزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تداول على «واتساب» بشأن إدعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وإدارته للمجموعة المشار إليها، وكذا إدارة 15 مجموعة على تطبيق واتس آب، و29 قناة على تطبيق تيليجرام بذات الأسلوب.

وتبين وجود 2 محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع طالب مقيم بذات العنوان أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين اشتراكه معه في إدارة ذات المجموعات والقنوات، كما تبين وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية.