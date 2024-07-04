هل تستحق الجدة مسكنا حال حضانتها للصغار بدلا من الأم؟

مسكن الحضانة هو المكان الآمن الذي تحتضن فيه الأم صغارها حال انفصالها عن زوجها لأي سبب من الأسباب، ولكن هل تستحق الجدة من ناحية الأم مسكن حضانة إذا تزوجت ابنتها بآخر غير والد أطفالها، وعاش الأطفال مع جدتهم؟

قال كريم العطار المحامي، يجب أن نشير أولاً إلى أن هناك العديد من أسباب إسقاط الحضانة وهي

- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

- زواج الأم برجل آخر حتى وإن لم يدخل بها.

- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

- أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

- أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.

سقوط الحضانة عن الأم

وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة زواج الأم برجل آخر تسقط عنها الحضانة مباشرة، وتنتقل إلى الجدة للأم ولا يمكن لها أن تتمكن من مسكن الحضانة للصغار بل تربيهم في منزلها الخاص.

الجدة لا تستحق مسكن حضانة

وأوضح المحامي، أن الجدة في هذه الحالة لا تستحق مسكن حضانة إنما تستحق أجر مسكن حضانة، وهي دعوى ترفعها لتحصل من والد الطفل على أجرة المسكن وحضانة الصغار، مشيراً إلى أن الجدة في هذه الحالة لا يمكن أن تحل محل الأم في مسكن الحضانة وتقيم معهم في نفس المكان لأنه حق معقود للأم فقط.